Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.017,30
ALTIN
1.196,96
DOLAR
19,09
STERLİN
23,43
EURO
20,56
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi
Antalya'da dükkan ve ofis...
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:16
0 Okunma
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Eskisehir

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirBursaKütahyaBilecikKuvvetli RüzgarFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar
Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans