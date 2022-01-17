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Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 11:29
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Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı’nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı. Bursa'dan kenti gezmeye gelen Ceren Şengül, havanın çok soğuk olmasına rağmen görmek istediği yerler olduğunu belirterek, “Eskişehir çok soğuk ama Porsuk Çayı'nın manzarası çok güzel” dedi. Mehmet Yılmaz ise, “Manzarayı görünce fotoğraf çekip, aileme gönderdim” diye konuştu.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek 4 derece olacak hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşecek. Bölge genelinin gündüz saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı, ilk saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslanma görüleceği, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde bulutluluğun artması ve gece yarısından sonra Bursa, Kütahya, Bilecik ile Eskişehir'in batı kesimlerinde kar yağışın başlaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Porsuk çayıEskişehir
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