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Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 11:46
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Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Denetimleri' konulu genelge kapsamında, tüm Türkiye'de 4 gün sürecek koronavirüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Eskişehir’de de denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Yunusemre, İkieylül, Şair Fuzuli, Sakarya Caddesi ile Yılmaz Büyükerşen, Atatürk ve Nabi Avcı bulvarlarında kontrol noktası oluşturdu. Belediye otobüsleri, taksi ve dolmuşları durduran ekipler, sürücüler ile yolcuların maske kontrollerini ve HES kodu sorgulamalarını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaKoronavirüs DenetimiEskişehir
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