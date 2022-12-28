Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası'nın talebi üzerine 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya, 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 liradan 6 liraya çıkarıldı.



Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 4 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatını 5 liraya, 250 gramlık ekmek fiyatının ise 5 liradan 6’ya çıkarılmasına ilişkin zam talebini Ticaret Odası Meclisi’ne sundu. Meclisin aralık ayı olağan toplantısında gündeme alınan zam talebi kabul edilirken, ekmeğin fiyatı 200 gramlık 5 lira, 250 gramlık ise 6 liraya yükseltildi. Zamların yeni yıldan itibaren geçerli olacağı açıklandı.