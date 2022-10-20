Fahrettin Altun: Ã‡evre sÃ¶z konusu olduÄŸunda dezenformasyon ciddi bir tehdittir

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, â€œÃ‡evre sÃ¶z konusu olduÄŸunda dezenformasyonun ciddi bir tehdittir. TÃ¼rk halkÄ±nÄ± dezenformasyona, psikolojik operasyonlara ve etki kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± savunmak iÃ§in gerekli tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atmaya devam edeceÄŸiz" dedi. Â



Anadolu AjansÄ± Ã‡evre Forumu, BakÄ±rkÃ¶y'deki bir otelde gerÃ§ekleÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan foruma gÃ¶nderdiÄŸi video mesajla katÄ±ldÄ±. Forumda dÃ¼zenlenen oturumlarÄ±n ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun da video mesaj gÃ¶nderdi. Fahrettin Altun, gÃ¶nderdiÄŸi video mesajda, TÃ¼rkiye'nin son 20 yÄ±lda Ã§evrenin korunmasÄ± noktasÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ilerleme kaydedildiÄŸine dikkat Ã§ekti. Â



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TÃœRKÄ°YE SON 20 YILDA Ã‡EVRENÄ°N KORUNMASINDA OLAÄžANÃœSTÃœ Ä°LERLEME KAYDETMÄ°ÅžTÄ°RÂ



Fahrettin Altun, â€œTÃ¼rkiye son 20 yÄ±lda, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde Ã§evrenin korunmasÄ± noktasÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ilerleme kaydetmiÅŸtir. Dikilen milyarlarca aÄŸacÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kamuoyunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ teÅŸvik etmek iÃ§in Ã¼lkemiz SÄ±fÄ±r AtÄ±k giriÅŸimini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Son olarak, geÃ§en yÄ±l Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± onaylayan TÃ¼rkiye, Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼re iÃ§erisinde karbon nÃ¶tr olma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Ne yazÄ±k ki, bazÄ± hÃ¼kÃ¼met ve gruplarÄ±n kendi gÃ¼ndemlerini uygulamak iÃ§in Ã§evresel kaygÄ±larÄ± nasÄ±l kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na defaatle ÅŸahitlik ettik" dedi.Â



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BAZI YABANCI DEVLETLER DEZENFORMASYON KAMPANYASINA ARKA Ã‡IKIYORÂ



Altun, â€œTÃ¼rkiye'nin ekonomik ilerlemesinden ve dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lgelerinde artan etkisinden rahatsÄ±z olan bazÄ± yabancÄ± devletler, nÃ¼kleer enerji ile birlikte diÄŸer temiz enerji biÃ§imlerine karÅŸÄ± bir dezenformasyon kampanyasÄ±na arka Ã§Ä±kÄ±yor. Bu devletlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸimdilerde politikalarÄ±nÄ± tersine Ã§evirmeleri ve Ã§ocuklara sÄ±nÄ±flarÄ± Ä±sÄ±tamadÄ±klarÄ± iÃ§in derste montla oturmalarÄ±nÄ± sÃ¶ylemeleri oldukÃ§a manidardÄ±r. KÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n tarihi sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±yan geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin, geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin ekonomik ve toplumsal kalkÄ±nma haklarÄ± pahasÄ±na sorumlu tutulmamasÄ± da dikkate deÄŸerdir. Ã–te yandan, bu karalama kampanyasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye, enerji ihtiyacÄ±nÄ± saÄŸduyulu ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik somut adÄ±mlar atmaktadÄ±r" diye konuÅŸtu. Â



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Ã‡EVRE DOSTU POLÄ°TÄ°KALAR UYGULAYACAÄžIZÂ



Fahrettin Altun, â€œBugÃ¼n elektrik ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸunun yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten gurur duyuyorum. DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± azaltmak, kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± Ã§eÅŸitlendirmek ve YÃ¼ce Rabbimizin milletimize bahÅŸettiÄŸi kaynaklardan yararlanmak iÃ§in rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ enerjisi ile jeotermal enerji de dahil olmak Ã¼zere yenilenebilir enerjiye yatÄ±rÄ±m yapmaya devam edeceÄŸiz. Yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli engellerle karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±za raÄŸmen, Cumhuriyetimizin ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda Ã§evreyi korumak iÃ§in gerekli tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atmaya kararlÄ±yÄ±z. Bu kapsamda ekonomik kalkÄ±nma hakkÄ±mÄ±zdan istifade edecek, istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± rolÃ¼mÃ¼zÃ¼ saÄŸlamlaÅŸtÄ±racak ve Ã§evre dostu politikalar uygulayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.



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Ã‡EVRE SÃ–Z KONUSU OLDUÄžUNDA DEZENFORMASYAN CÄ°DDÄ° BÄ°R TEHDÄ°TTÄ°RÂ



Ã‡evre sÃ¶z konusu olduÄŸunda dezenformasyonun ciddi bir tehdit olduÄŸunu vurgulayan Altun, â€œBundan yaklaÅŸÄ±k on yÄ±l Ã¶nce Â yabancÄ± devletler tarafÄ±ndan desteklenen bazÄ± radikal gruplar, TÃ¼rkiye'de demokratik seÃ§imle baÅŸa gelen hÃ¼kÃ¼metimizi devirmek iÃ§in Ã§evreyi bahane olarak kullanmaya yeltendiler. Sosyal medyada kolluk kuvvetlerine, kamu ve Ã¶zel mÃ¼lkiyete ve TÃ¼rkiye'nin muhafazakar vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddeti kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in tamamen yanlÄ±ÅŸ bir anlatÄ± yaydÄ±lar. Kamu dÃ¼zenini koruma giriÅŸimleri hakkÄ±nda dezenformasyon yaptÄ±lar. Bu yÄ±kÄ±cÄ± faaliyetler, Ã§evrenin korunmasÄ±nÄ± teÅŸvik etme kisvesi altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu nedenle kamuoyunu sorumlu ve doÄŸru bir ÅŸekilde bilgilendirmek birinci Ã¶nceliÄŸimizdir" diye konuÅŸtu. Â



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TÃœRK HALKINI DEZENFORMASYONA KARÅžI SAVUNMAK Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°ZÂ



Altun, â€œMeclisimiz dezenformasyon ve dÄ±ÅŸ etki kampanyalarÄ±nÄ± pÃ¼skÃ¼rtmeye yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olan Sosyal Medya YasasÄ±nÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce onayladÄ±. Bu son adÄ±m, sosyal medya ÅŸirketlerinin yasalarÄ±mÄ±za uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve yabancÄ± hÃ¼kÃ¼metler adÄ±na hareket eden belirli Ã§evrimiÃ§i yayÄ±ncÄ±larÄ±n gerekli lisans ve izinleri almasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸmak iÃ§in daha Ã¶nce alÄ±nan Ã¶nlemlerin bir devamÄ± niteliÄŸindedir. TÃ¼rk halkÄ±nÄ± dezenformasyona, psikolojik operasyonlara ve etki kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± savunmak iÃ§in gerekli tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atmaya devam edeceÄŸiz. Bu baÄŸlamda, devletimizin Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸi bir alan olan Ã§evre konusunda habercilik adÄ±na YeÅŸilhat'Ä± hayata geÃ§irdiÄŸi iÃ§in Ã¼lkemizin en Ã¶nemli haber kaynaÄŸÄ± Anadolu AjansÄ±'nÄ± kutluyorum" ifadelerini kullandÄ±. Â



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Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° GERÃ‡EK BÄ°R TEHDÄ°TTÄ°RÂ



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Altun, â€œÄ°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, sÄ±rf insanlÄ±k onu gÃ¶rmezden geliyor diye ortadan kalkmayacak gerÃ§ek bir tehdittir. Orman yangÄ±nlarÄ±, kuraklÄ±k ve sel, bu sorunun mevcut tezahÃ¼rlerinden bazÄ±larÄ±dÄ±r. Bu anlamda, pek aÄŸÄ±r ilerlediÄŸini sÃ¶yleyemeyeceÄŸimiz insan kaynaklÄ± bir felakete tanÄ±k oluyoruz. Gezegenimizin zamanÄ± tÃ¼kenirken, derinlere inmemiz ve somut eylemleri teÅŸvik etmek iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olan en iyi yÃ¶ntemleri bulmamÄ±z gerekiyor. Medya trajedilere mi odaklanacak? Ä°nsanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeleri iÃ§in suÃ§luluk duygularÄ±na mÄ± hitap edecek? SuÃ§lama oyunu mu oynayacak? Bunlar, cevabÄ±nÄ± en iyi gazetecilerin ve hikaye anlatÄ±cÄ±larÄ±n verebileceÄŸi haklÄ± sorulardÄ±r. Bu anlamda, bu etkinliÄŸin, medyanÄ±n bu kritik dÃ¶nemeÃ§teki rolÃ¼ ve sorumluluklarÄ±na iliÅŸkin anlamlÄ± ve verimli bir diyaloÄŸa olanak saÄŸlamasÄ±nÄ± diliyorum" diye konuÅŸtu. Â