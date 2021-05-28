 'Filistin' kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMİHK 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumu'nda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "İHK’nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Ülkemiz söz konusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır" denildi.