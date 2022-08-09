Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.771,41
ALTIN
1.032,02
DOLAR
17,92
STERLİN
21,70
EURO
18,33
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 54...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Flaş Haber
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
Kapat

Filistin ve Arnavutluk başbakanları Konya'da

09 Ağustos 2022 Salı 15:58
Filistin ve Arnavutluk başbakanları Konya'da

KONYA - Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.



'5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yer aldığı oyunların açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi. Ayrı ayrı kente gelen Iştiyye ve Rama, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Iştiyye ve Rama, tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu katılımcı ülke temsilcileriyle bir araya geleceği yemeğe katılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filistin Ve Arnavutluk BaşbakanlarıKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü
Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü
Küre Dağları Milli Parkı'nda tahnit ve ziyaretçi merkezi açıldı
Küre Dağları Milli Parkı'nda tahnit ve ziyaretçi merkezi açıldı
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans