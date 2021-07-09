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Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Temmuz 2021 Cuma 13:04
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Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve 14 saatte söndürülen orman yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar ormanlık alan ile bir zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.

Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ilıpınar Mahalle Muhtarı Selçuk Tabaklı'nın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri, yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen ve ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile 3 taraftan çevrilen alevlerin tek yönde önüne kesmek için ekipler yoğun çaba harcadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevlerin ilerlediği bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterle müdahaleye ara verildi. Kara ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahaleyle yangın kontrol altına alınıp, alevler tamamen söndürüldü.

14 saatte söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 30 hektarlık ormanlık alanın alevlerden etkilendiği bildirildi. Ormanlık alanda kalan bir zeytinliğin de yangında zarar gördüğü belirtildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangını Ulupınar Mahallesi'nde, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu, jandarmanın konuyu aydınlatmaya çalıştığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FoçaOrman Yangını30 Hektar
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