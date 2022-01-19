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Fuarlar ilk günden yoğun ilgi gördü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:35
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Fuarlar ilk günden yoğun ilgi gördü

Haber Merkezi

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve 21 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek olan '28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı' ve 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı, tüm görkemiyle sektör temsilcileri ve ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yerli ve yabancı tüm katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye’nin en büyük Hotel Ekipmanları ve Gıda Fuarı, Gastronomi söyleşileri, 'Yılın Altın Şefleri Yarışması', 'Anadolu'dan Dünyaya Yemek Yarışması' ‘Üniversiteliler Arası Ödüllü Yemek Yarışması’ ve 'Yöresel Türk Mutfağı Yarışması' gibi daha birbirinden güzel birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. 40 bin metrekarede gerçekleşen fuarlar, yoğun ilgi ile gezilerek ziyaretçi rekoru kırıyor.

Antalya Gastronomi Eğitimciler Birliği (AGEB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Avcı ‘Ekip olarak burada olmanın haklı gurunu ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz, 7 bölgeden gelen şeflerimizin de burada bizlerle birarada olmaları, aynı zamanda sektör profesyonellerinin de fuarları ilgiyle gezdiklerini ve burada gerçekleşen yarışmalarında heyecanını bizlerle bir arada yaşadıklarını görmek, bu sinerji bizleri daha da gururlandırıyor ve mutlu ediyor’ diye konuştu.

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Fuarlar Ilk Günden Yoğun Ilgi Gördü
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