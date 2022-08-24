Fuat Oktay: Göktürk-1 verilerinin paylaşılması çalışması tamamlandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uydu görüntüleriyle şehirlerin ve ülke kaynaklarının değişiminin anbean izlendiğini belirterek, "Göktürk-1 uydu görüntüsü verilerinin, kamu kurumları ve yerel yönetimlerimizle paylaşılması çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 4'üncü toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyeleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fuat Oktay, kamunun elindeki coğrafi verinin değere dönüşmesi için yoğun çaba sarf edildiğini aktardı. Oktay, ülkenin her bir noktasındaki parsel ve binalara ilişkin verilerin, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgilerin haritalarla kullanıma açıldığını söyleyerek, "Coğrafi veriler sanayi ve tarım alanlarında, ulaşımda, taşınmaz ve sağlık yönetiminde vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya başlamıştır" ifadesini kullandı.





'ÜLKE KAYNAKLARIMIZIN NE ŞEKİLDE DEĞİŞİME UĞRADIĞINI İZLEYEBİLİYORUZ'



Fuat Oktay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında başlatılan Büyük Veri Entegrasyonu'nu tamamladıklarını belirterek, "Kamuya ait meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin veriler, sanayi verileri, eğitim verileri gibi verilerimiz, vatandaşlar ve kurumlar için açık veri haline getirilerek kullanıma açılmıştır. Veri güvenliği açısından, 79 bin metaveri ve 7 bin 800 coğrafi katmanıyla ulusal coğrafi veriler, güvenli şekilde saklanması için radikal bir koruma altına alınmıştır. Göktürk-1 uydu görüntüsü verilerinin, kamu kurumları ve yerel yönetimlerimizle paylaşılması çalışmaları tamamlanmıştır. Uydu görüntülerinden hareketle, derin öğrenmeye dayalı olarak değişimleri takip edebiliyor, şehirlerimizin ve ülke kaynaklarımızın ne şekilde değişime uğradığını anbean izleyebiliyoruz" diye konuştu.





'800 COĞRAFİ VERİ KATMANI, YEREL YÖNETİMLERİN ERİŞİMİNE AÇILMIŞTIR'



Coğrafi verilere dayalı Ulusal Analiz Platformu'nun altyapısının da tamamlanıp kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Oktay, "Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile paylaşılan 800 adet coğrafi veri katmanı da kamu kurumları ve yerel yönetimlerin erişimine açılmıştır. Bu, kamu kurumlarının karar, destek sistemlerinde, projelerinde ve analizlerinde bu verileri rahatlıkla kullanabilecekleri anlamına geliyor ve halihazırda kullanmaya da başlamış durumdalar. Sistem, kentsel ısı adalarının tespitinden, kuraklıkla mücadeleye, ormansızlaşmaya karşı alınacak önlemlerden, yenilenebilir enerji kaynakları için potansiyel bölgelerin belirlenmesine kadar pek çok alanda çözümler sunmaktadır" açıklamasında bulundu.





'DİJİTAL İKİZ ÇALIŞMALARI İHA'LAR MARİFETİYLE DEVAM ETMEKTEDİR'



"2023 yılı, dijital şehir ikizi ve metaverse entegrasyonu gibi coğrafi veri kullanımında çok daha üst seviyelere çıktığımız bir yıl olacak" diyen Oktay, sözlerine şöyle devam etti:



"Yenilikçi bir akıllı şehir uygulaması olan 'Dijital İkiz' ile şehir yönetimine ilişkin tahminler yapmak, ekosistemleri izlemek, modellemek ve alternatif hareket tarzlarını belirlemek, son derece kolaylaşacak. Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA'lar marifetiyle devam etmektedir. Mekansal kararların etkilerini simülasyonla şehirler üzerinde modelleyebilen metaverse entegrasyonu da Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda yerini alacak. Diğer taraftan yerli ve milli harita altyapısı çözümlerimizin tüm sektörlerde kullanımını yaygınlaştıracağız. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini ihmal etmiyor, üniversitelerimizle bu alanda iş birliğimizi güçlendiriyoruz."