Fuat Oktay: Merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden en bÃ¼yÃ¼k payÄ± eÄŸitime ayÄ±rÄ±yoruz

ANKARA -Â CumhurbaÅŸkanÄ±Â YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, 2023 yÄ±lÄ± merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esine iliÅŸkin, "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimi de dahil ettiÄŸimizde eÄŸitim bÃ¼tÃ§emizi, 2023 yÄ±lÄ±nda 649 milyar 800 milyon liraya yÃ¼kseltiyoruz. BÃ¶ylece merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden yÃ¼zde 14,5 ile en bÃ¼yÃ¼k payÄ± eÄŸitime ayÄ±rÄ±yoruz" dedi.



â€‹CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde '2023 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu Teklifi'ne iliÅŸkin bilgilendirme toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Oktay, bÃ¼tÃ§e kanun teklifi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin, "2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi hazÄ±rlÄ±klarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n vizyon direktifleriyle,Â Strateji ve BÃ¼tÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± eÅŸ gÃ¼dÃ¼mÃ¼,Â tÃ¼m bakanlÄ±klar, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katkÄ±larÄ±yla tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. '2023 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu Teklifi', bugÃ¼n itibarÄ±ylaÂ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazÄ±rdÄ±r. AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinin 21'inci, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§iÅŸin ardÄ±ndan hazÄ±rlanan 5'inci bÃ¼tÃ§enin Ã¼lkemize ve milletimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum"Â ifadelerini kullandÄ±.



'Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI AZALMAYA DEVAM ETMÄ°ÅžTÄ°R'



Oktay, Cumhuriyet'in 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±Â bÃ¼tÃ§esinin; yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam, ihracat ve bÃ¼yÃ¼me odaklÄ± bir yapÄ±da olduÄŸunu belirterek, "HalihazÄ±rda bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±mÄ±zdan ihracat ve istihdam rekorlarÄ±na kadar pek Ã§ok gÃ¶sterge, TÃ¼rkiye'nin yoluna gÃ¼Ã§lenerek devam ettiÄŸini ortaya koymaktadÄ±r. KÃ¼resel iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamaya raÄŸmen, yÄ±l genelinde ekonomik bÃ¼yÃ¼memizin yÃ¼zde 5 olarak gerÃ§ekleÅŸmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Ekonomimizin 2023 yÄ±lÄ±nda da Ã¼retim ve talep yÃ¶nÃ¼yle dengeli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergileyerek,Â yine yÃ¼zde 5 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼yerek diÄŸer Ã¼lkelerden olumlu yÃ¶nde ayrÄ±ÅŸmasÄ± beklenmektedir. GÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomik aktivitenin ve dÄ±ÅŸ talebin istihdam oluÅŸturma kapasitesi Ã¼zerinde olumlu etkileriyle istihdamÄ±mÄ±z,Â 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n 2'nci Ã§eyreÄŸinde salgÄ±n Ã¶ncesi seviyelerin Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± itibariyle, gÃ¼Ã§lÃ¼ istihdam artÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±mdaki artÄ±ÅŸÄ± aÅŸmasÄ±yla, iÅŸsizlik oranÄ± da azalmaya devam etmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.



'ENERJÄ° HARÄ°Ã‡ CARÄ° FAZLAMIZDA ARTIÅž KAYDETTÄ°K'



Jeopolitik gerilimler ve kÃ¼resel resesyon beklentilerine raÄŸmen, 2022 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±nÄ±n tarihi rekorlar kÄ±rmaya devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Fuat Oktay, "â€™BacasÄ±z sanayiâ€™ olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve ekonomimize Ã¶nemli bir dÃ¶viz girdisi saÄŸlayan turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ performansÄ± ile 2022 yÄ±lÄ± sonunda inÅŸallah seyahat gelirlerimizin, 37 milyar dolara ulaÅŸarak salgÄ±n Ã¶ncesi dÃ¶nemin de Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz. BÃ¶ylece, kÃ¼resel enerji fiyatlarÄ±nda rekor seviyelerde artÄ±ÅŸÄ±n olumsuz etkilediÄŸi, ithalat ve cari iÅŸlemler dengesinde de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde iyileÅŸme bekliyoruz. 2022 yÄ±lÄ±nda yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me saÄŸlarken enerji hariÃ§ cari fazlamÄ±zda da artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸ durumdayÄ±z. Enerji alanÄ±nda ithal baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â azaltmaya yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n ve diplomatik giriÅŸimlerimizin, cari dengeye olumlu yansÄ±malarÄ±yla da inÅŸallah daha da net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼lebilecektir. Enflasyonla mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken,Â hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± telafi edecek gerekli politikalarÄ± da hayata geÃ§iriyoruz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.



'EN BÃœYÃœK PAYI EÄžÄ°TÄ°ME AYIRIYORUZ'



Merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±ndaÂ 225 kamu idaresinin bÃ¼tÃ§esinin bulunduÄŸunu sÃ¶yleyenÂ Oktay, "2023 yÄ±lÄ± merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinde, bÃ¼tÃ§e giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bÃ¼tÃ§e gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. BÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±laya oranÄ± ise yÃ¼zde 3,5 olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e Ã¶deneklerinin ekonomik sÄ±nÄ±flandÄ±rmaya gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± iseÂ personel giderleri iÃ§in toplam 1 trilyon 102 milyar 700 milyon lira, mal ve hizmet alÄ±m giderleri 318 milyar 7 milyon, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315 milyar 800 milyon, sermaye transferleri 37 milyar 300 milyon, borÃ§ verme giderleri 359 milyar 200 milyon, yedek Ã¶denekler 88 milyar 200 milyon, faiz giderleri 565 milyar 600 milyon lira. 2002 yÄ±lÄ±ndan beri eÄŸitimi en Ã¶ncelikli meselemiz olarak gÃ¶rdÃ¼k ve 7 milyar 500 milyon lira olarak devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Milli EÄŸitim bÃ¼tÃ§esini, 2023 yÄ±lÄ±nda 435 milyar liraya yÃ¼kselttik. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimi de dahil ettiÄŸimizde eÄŸitim bÃ¼tÃ§emizi, 2023 yÄ±lÄ±nda 649 milyar 800 milyon liraya yÃ¼kseltiyoruz. BÃ¶ylece merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden yÃ¼zde 14,5 ile en bÃ¼yÃ¼k payÄ± eÄŸitime ayÄ±rÄ±yoruz"Â dedi.



'SAÄžLIK ALANINA AYRILAN KAYNAK 696,8 MÄ°LYARÂ LÄ°RA'



Oktay, eÄŸitimle birlikte en fazla Ã¶nem verdikleri konularÄ±n baÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n geldiÄŸini ifade ederek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"Uzman hekimlerimizin emekli aylÄ±klarÄ±nda 3 bin TL, diÄŸer hekimlerimizin emekli aylÄ±klarÄ±nda 2 bin 335 lira artÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±kta insan gÃ¼cÃ¼ sayÄ±sÄ±, 2002 yÄ±lÄ±nda 257 bini SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde olmak Ã¼zere toplam 379 bin iken;Â 2022 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda 766 bini SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde olmak Ã¼zere toplam 1 milyon 347 bine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 2002 yÄ±lÄ±nda toplam hekim sayÄ±mÄ±z 91 bin 949 iken;Â 2022 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda Ã¼lkemizde toplam hekim sayÄ±sÄ± 184 bin 452'ye yÃ¼kselmiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k personeli kapasitemiz, 2022 ve 2023 yÄ±llarÄ±nda da hÄ±zla artmaya devam edecektir. BÃ¼tÃ§emizde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerinden en iyi ÅŸekilde yararlanmalarÄ±nÄ± temin etmek iÃ§in merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±na 291 milyar 500 milyon lira, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± saÄŸlÄ±k uygulama ve araÅŸtÄ±rma merkezlerine 15 milyar 500 milyon lira olmak Ã¼zere toplam 307 milyar lira kaynak ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±Â dÃ¶ner sermayeleri ile Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'ndan (SGK) yapÄ±lacak saÄŸlÄ±k harcamalarÄ± da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±lan toplam kaynak 696 milyar 8 milyon liraya ulaÅŸmaktadÄ±r."



'KARADENÄ°Z GAZINI 2023'ÃœN Ä°LK AYLARINDA KULLANIMA SUNACAÄžIZ'



Oktay, Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n enerji arz gÃ¼venliÄŸi konusunda belirsizlik iÃ§inde olduÄŸunu belirtip, "Biz ise TÃ¼rkiye olarak kendi Ã§Ã¶zÃ¼m mekanizmamÄ±zÄ± harekete geÃ§irmiÅŸ durumdayÄ±z. Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keÅŸfedilen doÄŸal gazÄ± 2023'Ã¼n ilk aylarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n evlerinde kullanÄ±mÄ±na sunacaÄŸÄ±z. Enerji arz gÃ¼venliÄŸi Ã§erÃ§evesinde kaynak Ã§eÅŸitliliÄŸine ve kapasite artÄ±rÄ±mÄ±na Ã¶zel Ã¶nem veriyoruz. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ã¼lkemizin doÄŸal gaz Ã¼ssÃ¼ haline gelebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde TÃ¼rk AkÄ±m Projesi'ne desteÄŸini aÃ§Ä±klayarak Ã¼lkemizin enerji arzÄ± konusunda kilit nokta olabileceÄŸini de iÅŸaret etmiÅŸtir. Enerji kullanÄ±mÄ±nda hÃ¼kÃ¼met olarak vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n daha ucuz elektrik ve doÄŸal gaz kullanabilmeleri iÃ§in doÄŸal gazda yÃ¼zde 80 oranÄ±nda, elektrikte ise 1'inci kademede yÃ¼zde 50 oranÄ±nda sÃ¼bvansiyon uygulanmaktadÄ±r. Enerji sÃ¼bvansiyonlarÄ±nÄ±n 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine yÃ¼kÃ¼ 600 milyar lira seviyesindedir"Â diye konuÅŸtu.



'TARIMA 142 MÄ°LYAR 900 MÄ°LYON LÄ°RA KAYNAK AYIRDIK'



GÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve tarÄ±msal kalkÄ±nmayÄ±,Â milli gÃ¼venlik meselesi gÃ¶rerekÂ Ã¼zerine Ã¶zellikle eÄŸildiklerini bildiren Oktay,Â "2023 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ§emizden tarÄ±ma 142 milyar 900 milyon lira kaynak ayÄ±rdÄ±k. Bu kapsamda; tarÄ±msal destek programlarÄ± iÃ§in 54 milyar lira, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ yatÄ±rÄ±m Ã¶denekleri iÃ§in 40,4 milyar lira, tarÄ±msal kredi sÃ¼bvansiyonu, mÃ¼dahale alÄ±mlarÄ±, tarÄ±msal kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼slerinin (KÄ°T)Â finansmanÄ± ve ihracat destekleri iÃ§in 48 milyar 5 milyon lira kaynak ayÄ±rÄ±yoruz. Son 2Â yÄ±l iÃ§inde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z reel sektÃ¶r desteklerine, 2023 yÄ±lÄ±nda da devam ederek yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve ihracatÂ odaÄŸÄ±mÄ±zla Ã¶zel sektÃ¶rle omuz omuza bÃ¼yÃ¼me stratejimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Reel kesim destekleri iÃ§in bÃ¼tÃ§emizden 145 milyar 400 milyon lira olarak ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶denek bunun gÃ¶stergesidir"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â