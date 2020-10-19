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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ekim 2020 Pazartesi 07:41
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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir CoşkunGazeteciYazarVefat
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