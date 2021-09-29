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GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU'NA PRESS CARD – BASIN KARTI 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 16:07
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GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU'NA PRESS CARD – BASIN KARTI 

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine 15.09.2021 yılında başlayan Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na { PRESS CARD – BASIN KARTI } tanzim edilmiştir

Basın Tanıtım Kartı resmedilirken güvenliğimiz gereği T.C Kimlik No ve Nüfus Cüzdan Bilgileri '' K a m u f l a j '' olarak gizlenmiştir

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlhan Köklü’ye sonsuz şükranlarımı sunarım..

Sizlerde, Yeni Haber Gazetesinde 

• GÜNCEL

• SİYASET

• SPOR

• YEREL

• TEKNOLOJİ 

• YAŞAM

• SANAT

• SAĞLIK 

• MAGAZİN

• EĞİTİM 

• DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler }

Yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz ve yayınlatmak istediğiniz haberleri http://www.gaziantepyenihaber.com/ sitesi Genel Yayın Yönetmeni Nihat İlikcioğlu’nun e.mail {[email protected]} göndererek ücretsiz yayımlatabilirsiniz

Her türlü sorularınızı sorunlarınızı, beğenilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi bekliyorum

Önerilerinizi önemsiyorum

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi okumaya,

Yeni haberlerden haberinizin olmasına devam ediyorsunuz!

NİHAT İLİKCİOĞLU

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu 

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.gaziantepyenihaber.com/ 

Tel. 0 532 764 44 48

İLHAN KÖKLÜ

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi

İmtiyaz Sahibi

Tel. 0 532 358 35 34

Son Güncelleme: 29.09.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLUNA PRESS CARD – BASIN KARTI
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