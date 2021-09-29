GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU'NA PRESS CARD – BASIN KARTI 

Gaziantep Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine 15.09.2021 yılında başlayan Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na { PRESS CARD – BASIN KARTI } tanzim edilmiştir
Basın Tanıtım Kartı resmedilirken güvenliğimiz gereği T.C Kimlik No ve Nüfus Cüzdan Bilgileri '' K a m u f l a j '' olarak gizlenmiştir
Gaziantep Yeni Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlhan Köklü’ye sonsuz şükranlarımı sunarım..
Sizlerde, Yeni Haber Gazetesinde
• GÜNCEL
• SİYASET
• SPOR
• YEREL
• TEKNOLOJİ
• YAŞAM
• SANAT
• SAĞLIK
• MAGAZİN
• EĞİTİM
• DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler }
Yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz ve yayınlatmak istediğiniz haberleri http://www.gaziantepyenihaber.com/ sitesi Genel Yayın Yönetmeni Nihat İlikcioğlu’nun e.mail {[email protected]} göndererek ücretsiz yayımlatabilirsiniz
Her türlü sorularınızı sorunlarınızı, beğenilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi bekliyorum
Önerilerinizi önemsiyorum
Gaziantep Yeni Haber Gazetesi okumaya,
Yeni haberlerden haberinizin olmasına devam ediyorsunuz!
NİHAT İLİKCİOĞLU
Gaziantep Yeni Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/
http://www.gaziantepyenihaber.com/
Tel. 0 532 764 44 48
İLHAN KÖKLÜ
Gaziantep Yeni Haber Gazetesi
İmtiyaz Sahibi
Tel. 0 532 358 35 34