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Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2021 Çarşamba 10:54
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Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı

GAZİANTEP - GAZİANTEP'te sık sık kazaların yaşandığı belirtilen bölgeye üst geçit isteyen mahalleli, eylem yapıp, yolu ulaşıma kapattı.

Alpaslan Mahallesi'nde oturanlar, trafik kazalarının sık yaşandığı yola üst geçit yapılması için sabah saatlerinde eylem yaptı. Öğrencilerin okula gitmek için bu yolu kullandığını belirten mahalleli, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Farklı okullarda okuyan öğrenciler ve velileri 'Üst geçit istiyoruz' sloganları atarak kısa süreliğine yolu kapattı.

Mahalleli, bölgede sık sık kazalar yaşandığını ve bu yolu öğrencilerin okula gitmek için kullandığını belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Mahalle muhtarı Ali Köseoğlu, konu hakkında yetkililerle görüştüğünü ve kısa süre içerisinde bölgeye üst geçit yapılacağını ifade etti. Eylem nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Mahallelinin eylemini sonlandırmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepüst Geçit
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