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Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk

Gaziantep’te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Kasım 2020 Cuma 14:07
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Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP - Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te vatandaşlar, havaların da güneşli olmasıyla çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise maskelerini çene altına indirdikleri görüldü. Bazılarının ise sigara yasağını deldiği gözlendi. Polis ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Kent merkezindeki bazı bankaların ve PTT şubelerinin önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli polisler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Vatandaşlar, virüsü yenmek için herkesin birlik olması gerektiğini dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGaziantepçarşılarda YoğunlukVaka SayısıArtış
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