Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1307
ALTIN
453.434
DOLAR
7.8440
STERLİN
10.4785
EURO
9.3874
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli...
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün yüzüne çıkarılıyor
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün...
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek antikorla doğuyor'
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek...
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre; Yunus bizden biridir
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre;...

Gaziantep’te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

Gaziantep’te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2020 Salı 13:49
0 Okunma
Gaziantep’te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

GAZİANTEP - Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar havaların yağışlı olmasına rağmen çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Kalabalığın gözlendiği caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi maskelerini çene altına indiriyor. Polis ve zabıta ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Öte yandan vatandaşlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor
Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans