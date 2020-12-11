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Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 12:20
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Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Demre ilçelerinde dün akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Demre ile Kaş ilçeleri arasındaki Yuva Mahallesi'ne, dün saat 21.00 sıralarında dolu yağdı. 15 dakika süren yağış sonrası bazı yerlerde dolu kalınlığı 20 santime ulaştı. D-400 kara yolunda, 10 santim kalınlığında dolu yığınları oluştu. Kısa süre sonra yağan yağmur, doluyu eritti. Dolunun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte yağması, kara yolunda olası birçok olumsuzluğun önüne geçti. Dolunun tanelerinin iri olmaması nedeniyle seralarda küçük çaplı örtü delinmeleri ile Ahmet Keleş isimli vatandaşın seralarındaki çökme dışında hasar oluşmadı.

ALANYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Alanya ilçesinin İncekum Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.

DOLU ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

Dolu yağışında sokaklar beyaza bürünürken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu, otomobillerin camlarına hasar verdi. Evlerin yanında bulunan jeneratörlerin üzerindeki platformlara da zarar veren dolu yağışı, daha çok otomobillerde maddi hasar bıraktı.

YOLLAR SUYLA KAPLANDI

Gazipaşa ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi. İlçede açılan pazar yerleri de suyla doldu. Suyun kalınlığı yer yer 20 santimi buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazipaşada YağmurAlanya Ve Demrede Dolu
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