Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 0
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.38
ALTIN
493.70
DOLAR
8.8970
STERLİN
11.9776
EURO
10.3142
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 15:03
0 Okunma
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları sırasında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısının da aralarında bulunduğu 14 gemiye dalış imkanı sunacak olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 2 Ekim’de dalış turizmine açılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açılıyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın açılışı, 2 Ekim’de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısına gerçekleştirilecek anı dalışıyla yapılacak. Ardından Seddülbahir Kalesi'nde tören düzenlenecek. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren bir destinasyon oluştuğunu söyledi. 

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelibolu Tarihi Sualtı ParkıDalış Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans