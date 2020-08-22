Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.342
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6067
EURO
8.6176
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
Son Dakika
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36...
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
Son Dakika
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen...
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Son Dakika
İkinci el araç, altın ve...
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü

GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:39
1 Okunma
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü. 

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, "Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFabrikaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayıp, öldü
Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayıp, öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim