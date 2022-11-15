'Gezegen iÃ§in' fidan diktiler

ANTALYA - Avrupa BirliÄŸi (AB) TÃ¼rkiye Delegasyonu ve Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 'AB Ä°klim Diplomasisi HaftasÄ± 2022' etkinliklerinde, 'Gezegenimiz iÃ§in' kampanyasÄ± kapsamÄ±ndaÂ KaraalioÄŸlu ParkÄ±'nda fidan dikildi.



AB TÃ¼rkiye Delegasyonu ve Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 'AB Ä°klim Diplomasisi HaftasÄ± 2022' kapsamÄ±nda etkinlikler dÃ¼zenlendi. Organizasyon, 'Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve Antalya'nÄ±n DayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ArtÄ±racak Riskler ve FÄ±rsatlar' adlÄ± panelle baÅŸladÄ±. Ä°kinci oturumda gerÃ§ekleÅŸtirilen 'Gezegenimiz iÃ§in' baÅŸlÄ±klÄ± panel sonrasÄ±nda konuklar, KaraalioÄŸlu ParkÄ±'nda fidan dikimi yaptÄ±.



TÃ¶rene katÄ±lan AB TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer- Landrut, "KasÄ±m ayÄ±ndayÄ±z, gÃ¼neÅŸ pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l. Bu bize baÅŸka bir ÅŸey de sÃ¶ylÃ¼yor. Son yÄ±llarda kÃ¼resel Ä±sÄ±nma sonuÃ§larÄ± hepimizi Ã§ok etkiledi. GeÃ§en sene orman yangÄ±nlarÄ± oldu. Bizim harekete geÃ§memiz, bu trendi tersine dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. AB'nin aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± TÃ¼rkiye ve Antalya'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla benzer. AÄŸaÃ§lar bizim iÃ§in oksijen Ã¼retiyor. Sadece yeni aÄŸaÃ§lar deÄŸil eski aÄŸaÃ§larÄ± korumak da bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.Â



BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili BÃ¼ÅŸra Ã–zdemir ise belediye olarak 3,5 yÄ±lda 15 Ã§evre Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Ã–zdemir, etkinlikte 30 fidanÄ±n dikildiÄŸini sÃ¶yledi. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Landrut, alandaki izci Ã§ocuklarla sohbet etti.



Landrut ile Ã–zdemir, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± ve Ã§evre yÃ¼ksek mÃ¼hendisi Lokman Atasoy ileÂ beraberindekiler, fidan dikip, can suyu verdi. Landrut, eÅŸiyle de fidan dikti.