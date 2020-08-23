Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 102'ye yükseldi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında can kaybı 6...
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
Son Dakika
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36...
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
Son Dakika
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen...
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Son Dakika
İkinci el araç, altın ve...

Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kayıp olarak aranan 11 kişiden 1 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. 1 jandarma görevlisinin şehit olduğu selde, sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 4'e çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2020 Pazar 09:58
2 Okunma
Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp

Giresun’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu.

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede ekipler, yaraların sarılması ve kayıpların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde selin vurduğu Giresun'a gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, 5 askerin kaybolduğu noktada incelemelerde bulundu.

'5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" dedi. 

'5 JANDARMAMIZIN OLDUĞU ARAÇ SUDA GÖMÜLÜ KALDI'

Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanı'mız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Tirebolu- Doğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu-Güce yolunda problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu" diye konuştu.  

JANDARMA ARACI BULUNDU, 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Bölgede iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı. Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Ekipler, kayıp askerleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA


Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 

SOYLU: DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAKTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Vatandaşımız Yasemin Özdemir'in naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" dedi.

Kayıp 11 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Bakan Soylu, şu ana kadar 127 vatandaşın, kurtarıldığını bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 23.08.2020 11:12
Anahtar Kelimeler:
GiresunSelFelaketYağmurYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama
RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim