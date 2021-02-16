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Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:12
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Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaş, hastaneye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kar ve fırtına nedeniyle 3 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaşın, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Gökçeada’da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri'mize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaHastaların YardımıDeniz Kuvvetleri
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