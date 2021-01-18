Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1534
ALTIN
442.100
DOLAR
7.4958
STERLİN
10.1312
EURO
9.0446
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Çorum’da otopark yerleri kiraya...

Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:14
0 Okunma
Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu

BOLU - Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 40 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl, muhteşem bir güzellik oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bu arada, Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' ifadelerinin yer aldığı uyarıcı tabelalar yerleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolunun Doğa Harikası Gölcük Tabiat ParkıGöl Buz Tuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı
"Jeotermal kurulu gücümüz, Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada"
"Jeotermal kurulu gücümüz, Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada"
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans