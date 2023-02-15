Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.946,72
ALTIN
1.111,54
DOLAR
18,85
STERLİN
22,78
EURO
20,22
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik Personel Alacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik...
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...

Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Kızılayın kurduğu aşevlerinde gönüllü görev alan şefler, depremzedelere milyonlarca kap yemek pişirdi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:59
Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi

Ankara

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren 1000'den fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personeline destek sağlayan Kızılaya şefler de güç kattı.

Turizm Akademisyenleri Derneği, Aşçılar Federasyonu ve üniversitelerin gastronomi bölümünden öğrencilerin oluşturduğu 100'e yakın şef, afet bölgelerindeki Kızılay aşevlerinde yemek yapıyor.

MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, gastronomi ödüllü şef Ömür Akkor, Mert Saraç ve Rafet İnce'nin de aralarında bulunduğu şefler, afetin başından bugüne 30 milyon kaptan fazla yemeği afetzedelere ulaştırdı.

31 milyon kişilik sıcak yemek

Kızılay koordinesinde afet bölgesinde 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 22 sahra mutfak görev yapıyor.

Bu kapsamda faaliyet gösteren Afet Beslenme Grubu, şimdiye kadar yaklaşık 7,5 milyon kişilik çorba, 31 milyon 256 bin kişilik sıcak yemek ve 36 milyon 92 bin ekmek dağıttı.

Kızılay ayrıca, 14 milyon 477 binden fazla ikramlık malzeme, 17 milyon 173 bin su ve 2 milyon 85 binden fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2023 15:01
Anahtar Kelimeler:
Gönüllü şeflerKızılayAşevleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans