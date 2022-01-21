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Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 13:13
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Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı

MALATYA -  İstanbul'da birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada 'kasten yaralama' suçundan verilen 1120 TL adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Sermiyan Midyat (46), tiyatro oyunu için geldiği Malatya’da gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Midyat, cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy’de birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘kasten yaralama' suçundan verilen ve kesinleşen 1120 TL adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama karar çıkarılan Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi’ne götürüldü. Midyat, para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

'GÖZ ÖNÜNDEYİM'

Sermiyan Midyat, serbest kaldıktan sonra Twitter hesabından paylaşım yaptı. Midyat paylaşımında, “Dostlar uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan ARAŞTIRMAYICI GAZETECİLER gözaltına alındığımı yazmış, Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine. Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile görüşmek üzere Malatya” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.01.2022 17:28
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Sermiyan MidyatGözaltına Alındı
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