Gözyaşına boğuldular

ADANA - Adana’nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı balıkçı teknesinin alabora olduğu kaza sırasında ölen 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Metin Bütün'ün ise teknenin üst bölümünde bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Mersin'den 10 Kasım gecesi denize açılıp Adana'nın Karataş ilçesi açıklarına gelen balıkçı teknesiyle dün sabaha karşı iletişim koptu. Kaptan Metin Bütün ile Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi.

KAMARADA UYURKEN ALABORA OLMUŞLAR

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla teknede Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın cesetlerine ulaşıldı. Kaptan Metin Bütün'ün cansız bedeni ise kazanın yaşandığı noktaya 1 mil mesafede buldu.

Kaza sırasında 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Bütün'ün ise teknenin üzerinde bulunduğu ve çarpmanın etkisiyle denize düştüğü belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖZYAŞINA BOĞULDULAR

Cenazeleri almak için gece saatlerinden itibaren morg önünde beklemeye başlayan balıkçıların bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Metin Bütün'ün oğlu, başını akrabasının omzuna koyarak babasının otopsisinin bitmesini bekledi. Cenazeler otopsinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra son yolculuklarına uğurlanmak üzere Mersin'e götürüldü.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞLER



Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarparak alabora ettiği balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Feyzi Yardımcı’nın (30) öz annesi Suna Yardımcı’nın 18 yıl önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği, Yardımcı’nın 12 yaşından itibaren üvey annesi Hanım Yardımcı tarafından büyütüldüğü öğrenildi. Öte yandan, Feyzi Yardımcı’nın bazı arkadaşlarının, tekne kazasından bir gün önce mahallede Feyzi’nin intihar edip öldüğü dedikodusunu yaydığı, bunun üzerine de Yardımcı’nın sosyal medya hesabından “Öldü diyenlere selam söyleyin, kral ölmedi geri döndü” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.



GERÇEĞİ ÖĞRENEN AİLENİN MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ



Yardımcı’nın dayısı Erkan Yardımcı, yeğeninin ölmeden bir gün önce intihar ettiği dedikodularına ilişkin, “Dedikoduyu sosyal medyada da yaymışlar. İntihar edip öldü diye paylaşımda bulunmuşlar. Daha sonra Feyzi bana mesaj attı, ‘dayı ben ölmedim, herkese selam olsun’ diye. Sosyal medyada da denizde çekilmiş fotoğrafını attı” dedi.



'YUNAN GEMİSİ KAHROLSUN'



Yardımcı’nın halası Zeynep Korkmaz, intihar dedikodularının ailede paniğe neden olduğunu ancak dedikoduların yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından rahatladıklarını fakat kazada ölüm haberiyle kahrolduklarını söyledi. Yunanistan bayraklı gemiye tepki gösteren Korkmaz, “Yunanistan gemisi kahrolsun. Gözü kör mü geldi çarptı? Ekmek parası için o çocuk denize çıkmış” diye konuştu.



Feyzi Yardımcı’nın ablası Zeliş Tetik de “Kardeşimi niye kurtarmadılar? İmdat diye bağırmış kardeşim. İçim yandı. Neden bir şey yapmadılar? Benim kardeşim niye öldü?” ifadelerini kullandı.



KAZADA İHMAL İDDİALARINA TEPKİ



Feyzi Yardımcı’nın babası Abdulkadir Yardımcı ise kazanın ihmaller yüzünden meydana geldiği iddialarına tepki gösterdi. Yardımcı, ''Koca gemide bir taraf uyuyorsa diğer bölümler de mi uyuyor? Bazı şeyler alın yazısı değil. Kulun ihmali, suistimali, görevine sadık olmayışı” dedi.

KAZADAN 4 GÜN ÖNCE SÖZLENMİŞ



Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Volkan Vural'ın (20) cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada yakınları sinir krizleri geçirdi. Vural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Vural'ın annesi Fatma Vural, "4 gün önce söz kestik. Ayın 22'sinde kınası olacaktı. Her şeyi hazırdı" dedi.

TABUTUNUN ÜZERİNE DAMATLIK KOYULDU



Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Feyzi Yardımcı'nın (30) cenazesi, memleketi Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Yardımcı'nın tabutunun üzerine damatlık koyuldu. Bu sırada gözyaşı döken bazı aile üyeleri, baygınlık geçirdi.



Fevzi Yardımcı'nın cenazesi ile diğer balıkçılar Recep Yıldız (63) ve Suriye uyruklu Mohammea Laila'nın (30) cenazeleri, daha sonra Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Balıkçılar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Alabora olan teknenin kaptanı Metin Büten ise Silifke ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.