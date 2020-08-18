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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Koçer (39) için üniversitede tören düzenlendi. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamazken, Koçer'in cenazesi öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ağustos 2020 Salı 12:36
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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Koçer, yönetimindeki 06 DF 1292 plakalı motosikletle aynı yönde ilerleyen Nur Yıldırım’ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Barış Koçer için üniversite kampüsünde tören düzenlendi. Törene, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, Koçer'in çalışma arkadaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşma rektör Babür Özçelik, Koçer'in yardımsever bir kişiliğe sahip olduğunu ve kıymetli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 

Barış Koçer'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Yazır Mezarlığı’na götürüldü. Koçer'in cenazesi öğle namazına müteakip defnedilecek.

KONYA'NIN SEYDISEHIR ILCESINDE GECIRDIGI TRAFIK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KONYA TEKNIK UNIVERSITESI OGRETIM UYESI DOC. DR. BARIS KOCER(FOTOGRAFTA) (39) ICIN UNIVERSITEDE TOREN DUZENLENDI. TORENE KATILANLAR GOZYASLARINI TUTAMAZKEN, KOCER'IN CENAZESI OGLE NAMAZINA MUTEAKIP YAZIR MEZARLIGINDA TOPRAGA VERILECEK.(FOTO:KONYA,DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirTrafik KazasıKonya Teknik ÜniversitesiDoç.Dr. Barış KoçerCenaze
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