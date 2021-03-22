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Güneydoğu’nun Başarılı Ticaret Borsası Seçildi          

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 11:30
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Güneydoğu’nun Başarılı Ticaret Borsası Seçildi          

A Haber Ajansı’nın Güneydoğu’da yaşam var adlı projesinde 2 yıl öne Güneydoğu’nun en başarılı belediye başkanını seçtikten sonra, bir diğer kurumda en başarılı oda ve yönetimi seçilen Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ için ödülünü takdim etmek için hazırlandı. 
                                                                                                                                                                                                                     

Batman Ticaret Borsası (BTB), üyeleri için en iyi projeyi hayata geçirip uygulayan Oda seçilerek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Projesinde Güneydoğunun başarılı ve öz verili çalışmalarından dolayı yapılan anketlerde 1.çıktı.Batman Ticaret Borsası, genel klasmanda tüm oda ve borsalar içerisinde ipi göğüsleyip Güneydoğu’nun en birincisi olurken Türkiye’nin de en iyi odası olarak belirlendi. Birincilik ödülünü Dünya Basın Federasyonu Üyesi Gazeteci Ferhat Aydoğan‘ın elinden alan Başkan Arif GÜNEŞ başta tüm yönetimine, üyelerine ve batman halkına sonsuz teşekkür etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Güneydoğunun Başarılı Ticaret Borsası Seçildi
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