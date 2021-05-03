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Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte tarlalarda çıkan gelincikler görsel şölen sunuyor. Bölge halkı, gelincikleri şerbet yapımı için topladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:06
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Güzelliği ile etkileyen gelinciklerden şerbet yapacaklar

BALIKESİR - Burhaniye'de Madra Dağı eteklerindeki tarlalarda gelincikler çıkmaya başladı. Renk tonlarıyla gözlere hitap eden gelinciklerden bölgede şerbet yapılıyor. Gelincik şerbetinin rahatlatıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Burhaniye Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Şu an gelincik merasındayız. Gelincik tabii herkes tarafından bilinse bile faydası bilinmiyor. Ama geleneksel olarak gastronomi açısından bakıldığı zaman gelincik şerbetimiz var. Gelincik şerbeti, özellikle tam bu bahar aylarında yaza girerken serinletici ferahlatıcı bir şerbet. Kırmızı yapraklarından yapılır. Biz onu suda bekletiriz. Ondan sonra da o rengini verince tatlandırırız. Çok faydalıdır. Bölge halkı gelinciği rahatlıkla kullanabilir” dedi.

Çiftçi Namık Kemal Gedikoğlu da, “Ben de faydalı olduğunu duydum. Topladım, şerbet yapacağım. Biz farkına varmadık. Hocamız faydalarını anlattı. Biz de buraya geldik. İnşallah, bölge halkına duyurulmasında da faydalı oluruz” diye konuştu.

Necmi Karademir ise, “İlk defa bu sene, bu kadar bol gelinciğe rastladım. Bu da Allah’tan. Bu sene yağmurlar çok oldu. Ondan olabilir. Bu sene ilk defa moruna da rastladım. Kırmızısını biliyordum. Bir de morunu gördüm” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelinciklerden şerbet YapacaklarBalıkesir
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