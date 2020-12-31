Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1478
ALTIN
453.442
DOLAR
7.4439
STERLİN
10.1949
EURO
9.1440
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 14:01
0 Okunma
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Han Yaylası ile Cevizli köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 doçka silahı, bin 842 adet doçka mühimmatı, 82 mm'lik havan ve sehpası, 13 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 14 havan tapası, 1 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) roket ve sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) mühimmat sevk fişeği, 27 adet SPG 9 mühimmatı ve 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında Cevizli köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 mavzer tüfeği, 97 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. 

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKlı Teröristlere Ait Silah Ve MühimmatHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
Propolise pandemi döneminde rağbet arttı
Propolise pandemi döneminde rağbet arttı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans