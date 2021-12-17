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Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 12:10
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Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ile bağlı köyler ve Şemdinli’de taşımalı eğitim veren okullar, bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

Hakkari’de etkili akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 42 köy ve 137 mezra yolu kapandı. İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hakkari Belediyesi ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için aralıksız kar küreme çalışması yaparken, Bağlar Mahallesi'nde birçok araç kar nedeniyle yolda kaldı. 

Yağış nedeniyle Hakkari ve Yüksekova ilçesi ile bağlı köyler ve Şemdinli ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariEğitime Ara
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