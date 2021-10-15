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HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 11:22
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HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO 

DİNÇER KARACALAR

Pandemi sonrası sektöre yeni bir soluk getiren ShallWeGo markası tamamı turizm profesyonellerinden oluşan deneyimli ekibi ile hizmet vermeye başladı. 

360 derece seyahat çözümleri ile deneyim odaklı hizmet anlayışını benimseyen ShallWeGo, 

7 ‘den 70’ e herkese uçak bileti, otel, tur ve havalimanı transfer hizmeti veren bir B2C online seyahat sitesi ShallWego.com’u , 

Alt Acentelerine uçak bileti , otel , tur ve havalimanı transfer hizmeti sağlayan B2B Shallwego Acente Portalı’nı, 

Kurumsal işbirliği yaptığı şirketlerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veren ShallWeGo Kurumsal Platrformu’nu faaliyete geçirmiştir. 

 ShallWeGo, online seyahat acenteliğindeki markaları ile çağrı merkezi destekli seyahat hizmetleri sunan ve bünyesindeki tüm bu hizmetleri teknolojik alt yapılarla destekleyen dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden biri olma yolundadır. 

➢ 130 ülkede, 

➢ 20.000’den fazla destinasyon,                          

➢ 500.000’den fazla otel,   

➢ 122.000 noktada transfer hizmeti                                    

➢ 600’den fazla havayolunu 

kapsayan  geniş ürün yelpazesini, birbirleri ile entegreli olarak çalışan sistem ve profesyonel kadrosuyla  hizmete sunuyor. 

ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu başkanı genç girişimci Ahmet Cemil Yıldırım’ın öncelikli hedefi teknoloji merkezli global bir seyahat markası yaratmak. 

Anahtar Kelimeler:
HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO
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