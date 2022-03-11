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"Hedefimiz, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20'ye girmek"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 15:37
"Hedefimiz, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20'ye girmek"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek "Küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz. Her gün atılan 500 milyon tweet, 294 milyar e-posta, 4 milyon GB Facebook paylaşımı, 65 milyar WhatsApp mesajı, YouTube'a her gün eklenen 720 bin saatlik yeni içerik inanılmaz bir bilgi yığını oluşturuyor" dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin (AIPA) çevrim içi olarak düzenlediği 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video mesaj gönderdi. Yapay zekanın hayatın tüm alanlarına hızla yayıldığına dikkat çeken Bakan Varank, "Kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonları ile teknoloji tabanlı girişimciliğin gelişmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk unicornu bir teknoparktan çıktı. Şu an itibariyle 6 Turcornumuz var. 2023’te 10 turcorna ulaşmayı hedefliyoruz. Geliştirilen teknolojilerin insan hayatını, ekonomiyi ve toplumu yeniden şekillendirdiği bir dönüşüm sürecine geçmiş durumdayız. Dünyanın en değerli markalarının sıralandığı listelerde, artık yenilikçi teknolojiler ve yapay zeka platformlarını kullanan şirketleri görmekteyiz. Yapay zeka, kamu, iş dünyası, ekonomi ve toplumun bütününü etkileyen öncül teknolojilerin başında geliyor. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, siber güvenlik, finans, akıllı şehirler ve oyun, yapay zeka teknolojilerinin en çok beslediği alanlar" diye konuştu. 

Mesajında TOGG örneğini veren Varank, "TOGG dünya sahnesine çıktığı ABD’deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda marka DNA’sına uygun olarak teknoloji ve sanatı bir araya getirdi. Marka hedeflerini ve vizyonunu; Yapay zeka algoritmasıyla kelimelerin görselleştirilmesi tekniğini kullanarak ve yine makine öğrenmesiyle 2 bin 500 klasik Türk müziğinden oluşturulan ritmik ve tınısal yeni bir melodi ile anlattı. Yapay zeka, uluslararası güç dengelerine doğrudan etki edebilme potansiyeline sahip. 60'tan fazla devlet, ulusal yapay zeka stratejisini açıkladı. Bu alana yönelik ciddi adımlar atılıyor, yatırımlar yapılıyor’’ dedi. 

Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Ortaya koyduğumuz rekabetçi teknolojilerle küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. Bunu gerçekleştirebilmek yapay zeka teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor."

Girişimcilere verilen desteklere de vurgu yapan Varank "2021-2027 döneminde Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa Programları işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli finansman imkanları sunuyor. Lütfen buralara başvurun. Başvuru süreçlerinde size her türlü desteği, danışmanlığı vermeye hazırız. Yine bizzat kurduğumuz kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonlarıyla teknoloji tabanlı girişimciliğin gelişmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz" diye konuştu. 


 

"2023’TE 10 TURCORNA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’’

Bakan Varank, Türkiye’nin ilk unicornunun bir teknoparktan çıktığını belirterek "Şu an itibarıyla 6 unicornumuz ya da bizim ifademizle 6 Turcornumuz var. 2023 hedefimiz olan 10 Turcorn'a ulaşacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Hatta bu Turcornların bazılarının da yapay zeka alanında çalışan firmalardan olacağına inanıyorum" dedi.


 

"DÜNYADA YILLIK 41 ZETTABYTE VERİ ÜRETİLİYOR"

Yapay zeka alanındaki temel belirleyicilerinden birinin de veri ve veri işleme altyapıları olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, şunları söyledi, "Sizce dünyada yılda ne kadar veri üretiliyordur? Her gün atılan 500 milyon tweet, 294 milyar e-posta, 4 milyon GB Facebook paylaşımı, 65 milyar WhatsApp mesajı, YouTube'a her gün eklenen 720 bin saatlik yeni içerik inanılmaz bir bilgi yığını oluşturuyor. Evet gerçekten çok fazla veri üretiliyor. Şunu söyleyebilirim; dünyada yıllık 41 zettabyte veri üretiliyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTürkiyeYapay Zeka
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