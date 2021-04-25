HEDEFLER VURULDU

TSK tarafından cuma saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonları başlatıldı. Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilen operasyonda, komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile vuruldu.



'PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" denildi. Ayrıca paylaşımda, operasyon görüntülerine de yer verildi. Görüntüde belirlenen hedeflerin savaş uçakları tarafından vurulduğu görüldü.

TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYOR



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor" denildi.

İMHA EDİLDİ



Komandoların 'ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), silah ve mühimmatların tespit edilmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.