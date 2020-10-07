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HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı

Kayseri Adliyesi'nde, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulamasıyla 22 günde 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:19
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HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı

KAYSERİ - Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında birtakım önlemler alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ın talimatı ve girişimi ile tüm girişlere elektronik ateş ölçer ve el dezenfektan istasyonları kuruldu. Giriş yapılan noktalara kurulan 2 X-ray cihazı ile uzun kuyruklar önlenirken, polis kontrolü sonrası 3 görevli, gelenlerin HES kodunu sorguluyor. 

Öte yandan HES kodu uygulaması sayesinde son 22 günde adliyeye giriş yapmak isteyen 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi. Testi pozitif hasta, ambulans ile yurda götürülürken, temaslı olduğu tespit ed

DHA

Anahtar Kelimeler:
HES KoduAdliyeKoronavirüs Kontrolü
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