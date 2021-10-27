Hırsızlar depremzedelerin su sayaçlarına dadandı

İZMİR - İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından hasar gören binalar, hırsızların hedefi oldu. Bayraklı ve Bornova ilçesindeki apartmanların su saatlerinin çalındığı öne sürüldü. Depremzede Ömer Çildir (50) "Hırsızlardan mağduruz. 2 defadır su saatlerimiz çalınıyor. Toplam 32 adet su saatimiz çalındı" dedi.



Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 100’den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca bina da zarar gördü. Birçok yapıda 'hafif, orta ve ağır' seviyede hasar oluştu. Evleri hasar görenlerin bazıları kiraya çıktı, bazıları da eşyalarını binalarda bırakarak, yakınlarının yanına taşındı. Bu bölgelerde hırsızlar, depremzedelerin boşalttığı dairelerin su sayaçlarına göz dikti. Bölgede çok sayıda su sayacının çalındığı ileri sürüldü.



'185 LİRA AÇMA-KAPAMA PARASI VERDİK'



Depremzede emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Ömer Çildir "Hırsızlardan mağduruz. 2 defadır su saatlerimiz çalınıyor. Toplam 32 adet su saatimiz çalındı. Binamızda deprem sonrası yakınlarının yanına gidenler oldu. Az sayıda bina sakini, burada yaşıyor. İlk hırsızlıkta su dağıtım şirketi İZSU'ya gittik. 185 lira açma-kapama parası verdik. Zaten deprem mağduruyuz. Para küçük gibi görünse de bizim için önemli. Hırsızlık olaylarına bir çare bulunması gerekiyor. Çevredeki diğer sitelerde de aynı şekilde su saatlerinin çalındığını duyduk. Duyduğumuz kadarıyla çalınan su saatleri, hurda fiyatına satılıyormuş. Hırsızlar para kazanma derdinde ama mağdur oluyoruz. Tekrar su sayacı taktıracağız. İnşallah önümüzdeki günlerde sayaçlarımız tekrar çalınmaz" dedi.



'YALNIZ KALDIK, MAĞDUR OLUYORUZ'



Depremzede evli ve 2 çocuk annesi Sıdıka Sert (45) ise "Benim de su saatimi çaldılar. Binada yaşadığım için mecburen taktırmak zorunda kaldım. 185 lira su saati, açma ve kapama ücreti ödedim. Zaten mağdurum. Bir de hırsızlıklar nedeniyle mağdur oluyorum. Faturamı ödemediğim için saatim sökülmedi. Saatim çalındığı için söküldü. Poliste kaydı mevcut. Bu nedenle para ödemek bize ağır geldi" dedi.



Diğer binalarda da su saatlerinin çalındığını belirten Sert, "Duyuyoruz çevredeki bazı binalardan hırsızlık gerçekleşiyor. Daha çok Manavkuyu, Mansuroğlu mahallelerindeki binalardan kapı kolları ve su saatleri gibi hırsızlıklar gerçekleşiyor. Binaların boş olması, güvenliğin yetersiz olması nedeniyle insanlar mağdur oluyor. Yalnız kaldık. Ev arıyoruz. Bulursak biz de çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Depremde özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde orta ve hafif hasar gören 20'in üzerinde binadan su saati çalındığını söyleyen İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, yetkililerin önlem alınmasını istedi.