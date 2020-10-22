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Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek

Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tamamı tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2020 Perşembe 14:02
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Hızlı tren kazası davasında, TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlenecek

ANKARA - Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dinlenmeyen tanık ve müştekilerin dinlenmesine devam edileceğini, bir önceki celse tanık olarak çağrılan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın mazeret dilekçesi göndererek, duruşmaya katılamayacağını bildirdiğini belirtti.

'ÖLEN MAKİNİSTİN CESEDİNİ BEN TAŞIDIM'

Kazada yaralananlardan ve daha önce ifadeleri alınamayan 7 müştekinin beyanı alındı. Tayfun Ünal, kaza anında trenin 5’inci vagonunda olduğunu belirterek, "Yüz, omuz ve dizimden yaralandım. Kazada ölen makinistin cenazesini ben taşıdım. Makinistlerin kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Kaza nedeniyle kurum ve kurum yöneticilerinden şikayetçiyim" dedi.

Müştekilerin ardından bazı tanıkları dinleyen mahkeme, taraf avukatlarının taleplerini dinledi.

BAZI TANIK VE MÜŞTEKİLER ZORLA GETİRİLECEK

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile dönemin Genel Müdür Yardımcısı şu anda TCDD Genel Müdürü olan Ali İhsan Uygun, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’ın da bulunduğu bazı tanıkların gelecek celse dinlenmesi için tekrar çağrılmasına karar verdi. Çağrılara rağmen, duruşmaya gelemeyen bazı tanık ve müştekiler yönünden zorla getirilme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Tren Kazası DavasıTCDD Genel MüdürüTanık
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