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Honaz Dağı'nın yangın güvenliği, jandarma komandolara emanet

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 09:54
Honaz Dağı'nın yangın güvenliği, jandarma komandolara emanet

DENİZLİ - Denizli'de jandarma komandolar, ormanda herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı devriye görevi yürütüyor. Ormana girmek isteyenler, sorgulanırken, havadan da dronla kontrol ediliyor.

Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerinin ardından güvenlik güçleri, ormanda güvenliği üst seviyede tutuyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Bölüğü, özellikle yangın riskinin büyük olduğu Honaz Dağı Milli Parkı çevresine konuşlandı. Milli parkın tüm girişlerindeki komandolar, ellerinde silahlarla ormanda devriye atıyor. Komandolar, milli parkın üzerinde dronla havadan güvenliği üst seviyede tutuyor. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de milli parkın girişlerindeki denetimlerinde, ormana girmek isteyen kişi ve sürücüleri sorguluyor, aramalar yapıyor. Jandarma komandolar, kentte yangın riski altındaki diğer ormanlarda da sabotaj ihtimaline karşı devriye görevi yürütüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Honaz DağıYangın GüvenliğiJandarma Komandolar
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