Ä°bad HÃ¼seynli: TÃ¼rkiye'nin yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±yla KarabaÄŸ meselesini hallettik

ADANA - Azerbaycan Milli KahramanÄ± Ä°bad HÃ¼seynli, Adanaâ€™da adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Allah TÃ¼rk milletimizi ve birliÄŸimizi korusun. Biz bir oldukÃ§a dÃ¼ÅŸmanlar bizden korksunlar. Son savaÅŸta TÃ¼rkiye'nin bizim yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±yla KarabaÄŸ meselesini hallettik" dedi.



Ã‡ukurova Belediyesi tarafÄ±ndan Kurttepe Mahallesi Suna Kan BulvarÄ±â€™nda Azerbaycan Milli KahramanÄ± Ä°bad HÃ¼seynli adÄ±na yapÄ±lan parkÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Azerbaycan BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa CHP Ä°stanbul MilletvekiliÂ veÂ Genel BaÅŸkan KoordinatÃ¶r BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ErdoÄŸan Toprak, Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan SÃ¼mer, Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar, Ã‡ukurova Belediye BaÅŸkanÄ± Soner Ã‡etin, Seyhan Belediye BaÅŸkanÄ± Akif Kemal Akay, Azerbaycan Milli KahramanÄ±Â Ä°bad HÃ¼seynli ve Azerbaycan'dan gelen heyet ile dernek baÅŸkanlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.



'BÄ°Z BÄ°R OLDUKÃ‡A DÃœÅžMANLAR BÄ°ZDEN KORKSUNLAR'



12 Haziran 1993â€™te, KarabaÄŸ SavaÅŸÄ±â€™ndaÂ Ermeni komutanÄ± Monte Melkonyanâ€™Ä± yakalayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Azerbaycanâ€™da milli kahraman ilan edilip, â€˜Bayrak MadalyasÄ±' ile Ã¶dÃ¼llendirilen Ä°bad HÃ¼seynli, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â parkÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok gururlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. HÃ¼seynli, "TÃ¼rk milletimiz benim iÃ§in bÃ¶ylesi bir park yaptÄ±. Ã‡ok gururluyum. Ben TÃ¼rkÃ¼m, TÃ¼rk benim canÄ±mdÄ±r, damarlarda akan kanÄ±mdÄ±r. Bizim baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bizim yanÄ±mÄ±zda olmuÅŸtu. Bu son savaÅŸta da TÃ¼rkiye'nin bizim yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±yla biz KarabaÄŸ meselesini hallettik. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 'Biz sizin arkanÄ±zda deÄŸil, yanÄ±nÄ±zdayÄ±z' demiÅŸti. TÃ¼rk milleti bir olarak bizim yanÄ±mda durup bizle birlikte savaÅŸtÄ±lar. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ä°lham Aliyev'in demir yumruÄŸu altÄ±nda milletimiz birleÅŸti ve KarabaÄŸ meselesini halletti. Allah TÃ¼rk milletimizi ve birliÄŸimizi korusun. Biz bir oldukÃ§a dÃ¼ÅŸmanlar bizden korksunlar" diye konuÅŸtu.Â



Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar da Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ulusal KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda, Ã‡anakkale'de Anafartalar'da, Conk BayÄ±rÄ±'nda, Adana'da milliyetÃ§iliÄŸin tarihini yazdÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.



HAYDAR ALÄ°YEV KÃœLTÃœR MERKEZÄ° PROJESÄ° MÃœJDESÄ°



Park iÃ§erisine Ä°bad HÃ¼seynli heykelini de diktiklerini belirten Ã‡ukurova Belediye BaÅŸkanÄ± Soner Ã‡etin ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Ä°bad HÃ¼seynli ile bir kardeÅŸlik baÄŸÄ±mÄ±z var. YaÅŸarken bu kahramanlarÄ±n kÄ±ymetini bilmek lazÄ±m. O kadar Ã§ok Ã§atÄ±ÅŸmaya girmiÅŸ, savaÅŸ meydanlarÄ±nda o kadar Ã§ok tehlikeler atlatmÄ±ÅŸ ama Allah'Ä±n izniyle bir tek mermi yemeden bugÃ¼nlere kadar gelmiÅŸ. Ne kadar sevildiÄŸini bugÃ¼n bir kez daha gÃ¶rdÃ¼k. Ä°bad HÃ¼seynli'nin adÄ± ismi birÃ§ok yerde yaÅŸÄ±yor ama artÄ±k Ã‡ukurova'da yaÅŸayacak. Heykelini de buraya diktik, sanÄ±rÄ±m bu ilk oldu."



TÃ¼rkiye-Azerbaycan kardeÅŸliÄŸini pekiÅŸtirmek iÃ§in bir kÃ¼ltÃ¼r merkezi projeleri de olduÄŸunu aÃ§Ä±klayanÂ Ã‡etin, "YapacaÄŸÄ±mÄ±z kÃ¼ltÃ¼r merkezine de Haydar Aliyev KÃ¼ltÃ¼r Merkezi adÄ±nÄ± verelim ve bunu da Haydar Aliyev VakfÄ± ile birlikte gerÃ§ekleÅŸtirelim istiyorum. Bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'e bir niyet mektubu yazdÄ±m ve kahramanÄ±mÄ±za teslim ettim. Ä°nÅŸallah olumlu bir sonuÃ§ alÄ±rÄ±z. Burada Ã§ok Ã¶nemli bir tesisi de Azerbaycan hÃ¼kÃ¼meti, Haydar Aliyev VakfÄ± ile birlikte hayata geÃ§irmiÅŸ oluruz" dedi.



AZERBAYCAN TÃœRKLERÄ° OLARAK GURUR DUYDUK



Azerbaycan Ä°ÅŸ ve Meslek Sahibi KadÄ±nlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± BelkÄ±s YakÄ±cÄ± da kendisinin de bir Azerbaycan TÃ¼rk'Ã¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Milli kahramanÄ±mÄ±zÄ±n buraya gelmesi, adÄ±nÄ±n bu parkta yaÅŸatÄ±lacak olmasÄ± ve bunun da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Adana ilinde yapÄ±lmasÄ± bizler iÃ§in Ã§ok gurur verici oldu. Dilerim, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±, TÃ¼rkiye, Azerbaycan ilelebet baÄŸÄ±msÄ±z kalÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkler iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§ok Ã¶nemlidir. Tek millet, iki devlet olarak ilelebet kardeÅŸ Ã¼lke olarak yaÅŸayacaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.



KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan park iÃ§erisinde yer alan Azerbaycan Milli KahramanÄ± Ä°bad HÃ¼seynli heykeli de aÃ§Ä±ldÄ±.Â