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İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.

28 Mart 2023 Salı 16:12
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İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu için kuvvetli kar uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nde yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla Konya, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri, Ankara ve Kırıkkale'nin güney ilçeleri ile Karaman'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iç Anadolu
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