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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi

​​​​​​​İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu yeni genelge gönderdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:27
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi

Gönderilen genelgede 15 Şubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim-öğretim personelinin bu hafta sonu şehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi. Şehirlerarası yollarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi:

"Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelge
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