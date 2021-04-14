İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'kısmi kapanma' genelgesi 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde bugünden itibaren 2 haftalık kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Daha önce hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yeni önlemler kapsamında saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'e kadar sürecek. Haftasonu ise sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü saat 19.00'dan pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bu işletmelerde çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin muafiyeti, nedene bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olacak, aksi takdirde muafiyeti kötüye kullanmaktan haklarında adli ve idari işlem yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması, sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici ve kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil, turistik faaliyetler dışında Türkiye'de bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Kısıtlamanın uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Engelli vatandaşlar ise ihtiyaçlarını araç kullanarak giderebilecek. Kısıtlama saatlerinde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

EKMEK ÜRETİMİ İFTARDAN 1 SAAT ÖNCE DURDURULACAK

Fırınlarda iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğunu azaltmak için özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00 ile 18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 18 yaş altı vatandaşlar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların hafta içi ve hafta sonu günlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. MEB tarafından yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıflar ile destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim gören 18 yaş altı kişiler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA TOLU ULAŞIMLA ŞEHİRLERARASI SEYAHATE İZİN VERİLMEYECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ise ancak uçak, otobüs, tren, gemi ve benzeri vasıtalar kullanılarak sağlanacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeri ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SEEYAHAT İÇİN ZORUNLU SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olan kişiler, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 8 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişiler kısıtlama sürelerince seyahat edebilecek.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olanlar, ceza infaz kurumlarından salıverilenler de izinle seyahat edebilecek.

Bu kişiler, toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik veya kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti, muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme- içme yerleri iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek. Bu süre içerisinde yeme- içme yerleri hafta içi günlerde 07.00- 19.00 saatleri arasında gel- al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere, adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

FAALİYETİNE ARA VERİLECEK İŞ YERLERİ

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi ve salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerlerin faaliyetlerine ara verilecek. Çay ocakları ise masa, sandalyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİKERE MÜSAADE EDİLMEYECEK

17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

MİNİBÜSLERDE AYAKTA YOLCU YASAĞI

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında; oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş, kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda, sayıda ayakta yolcu alınabileceği il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş, kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler, fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.

HUZUREVLERİNDE ZİYARETÇİ YASAĞI

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme- içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebilecek. Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.

İş yerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00- 16.00 olarak uygulanması sağlanacak. Çalışma koşulları, şartları ve imkanları uygun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma yöntemlerine geçilmesi teşvik edilecek.

Daha önce illere gönderilen genelge ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarından 15 Nisan 2021 tarihine kadar yurda giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecek. Negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlemler daha önceden yayımlanan genelgelere göre yerine getirilecek.