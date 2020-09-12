Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.351
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.6052
EURO
8.8348
Beşiktaş sezona Trabzon'da start veriyor
Son Dakika
Beşiktaş sezona Trabzon'da start veriyor
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: Son 24 saatte 21...
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail kararını kınadı
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail kararını...
Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Son Dakika
Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı...

İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 15:30
0 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES kodu' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışının kesinlikle yapılmayacağı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu belirtildi. Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı belirtilerek alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak."

'10 GÜN SÜRE İLE SEFERDEN MEN EDİLECEK'

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetleneceği belirtilerek, "Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKoronavirüsPandemiHES Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret
Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret
Demir: Minyatür Bombayı İHA'lara da entegre etmeyi hedefliyoruz
Demir: Minyatür Bombayı İHA'lara da entegre etmeyi hedefliyoruz
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans