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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalardan satır başları:

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2020 Cuma 10:36
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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

"İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 92’si PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur." 

"İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı."

"13 Temmuz itibari ile başlatılan 'Yıldırım Operasyonları' 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam etmekte olup bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirildi, 51 işbirlikçi yakalandı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyon
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