Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.896,10
ALTIN
1.052,12
DOLAR
18,63
STERLİN
22,58
EURO
19,40
Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak
Millî Savunma Bakanlığı 1.115...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi...
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...

İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi

24 Kasım 2022 Perşembe 14:26
İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 542 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı arazi tarama çalışması yapıldı. Operasyonda, 490 kilogram toz esrar ve 52 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDiyarbakırEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop, 1'inci Meclis'te öğretmenlerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, 1'inci Meclis'te öğretmenlerle buluştu
Ölüm aylığı alabilmek için yapılan 'anlaşmalı boşanma'ya karşı uyarı
Ölüm aylığı alabilmek için yapılan 'anlaşmalı boşanma'ya karşı uyarı
Prof. Dr. Özener: Genel görüşümüz Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde
Prof. Dr. Özener: Genel görüşümüz Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans