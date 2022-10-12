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İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:48
İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP) ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada arazi arama-tarama çalışması yapıldı. 1 EYP düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDiyarbakırEYP DüzeneğiUyuşturucu
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