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İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2022 Salı 14:56
İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca şehit Eren Bülbül anısına başlatılan 'Eren Operasyonları'nda bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara/sığınak/depo imha edildi, 144 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren Operasyonları' başlatıldı. Jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ile güvenlik korucularının görev aldığı operasyonlar kapsamında bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara ve sığınakta 144 mayın/EYP, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası, 62 bin 141 mühimmat ile 5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi.

TENDÜREK, EREN OPERASYONLARIYLA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Ayrıca, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından didik didik aramalar sonucunda 1'i ana kamp alanı olmak üzere toplam 4 sığınak ve mağarada 9 mayın/EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 el bombası, 3 bin 231 mühimmat, 20 kilo patlayıcı madde, 126 fünye ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren OperasyonlarıIçişleri BakanlığıTeröristEtkisiz
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