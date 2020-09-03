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İçişleri: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca 1022 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2020 Perşembe 10:10
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İçişleri: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarınca 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve 1022 kişilik personel görev aldı.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıYıldırım9Şenyayla OperasyonuMuşTerörTerörist
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