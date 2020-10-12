İdlib'de 'iyilik konutları' ailelere teslim edildi

ANKARA - Törende konuşan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye’deki iç savaştan dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere yönelik başlatılan ‘İyilik Konutu’ projesinin ilk etabının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin konutun yapımının tamamlanarak savaş mağduru ailelere verileceğini ifade eden Açık, "Çadırlarda yaşam gerçekten hem yazın hem de kışın çok zor. Bunun bilincinde olarak İyilik Konutları projesini hayata geçirdik. Her konuda projemizde olduğu gibi bu projemize de hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız çok büyük teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar vefakar milletimizin desteği ile kısa bir süre içerisinde 600 konutu tamamlamış olduk. Bölgede faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan aile kalmayacak" diye konuştu.



BEDELİ 6 BİN LİRA



İyilik konutlarının 28 metrekare büyüklüğünde betonarmeden yapıldığını ve çatısının da yine betondan inşa edildiğini anlatan Açık, "Evlerimiz 2 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek" ifadelerini kullandı. İhsan Açık, bir konut bedelinin 6 bin lira olduğunu, yardım etmek isteyen vatandaşların bağışta bulunabileceklerini söyledi.