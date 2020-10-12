Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1177
ALTIN
488.193
DOLAR
7.8818
STERLİN
10.2855
EURO
9.3041
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
Dolar 7.88 lirada
Son Dakika
Dolar 7.88 lirada
Oruç Reis, limandan ayrıldı
Son Dakika
Oruç Reis, limandan ayrıldı

İdlib'de 'iyilik konutları' ailelere teslim edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İdlib’de yapımı tamamlanan 600 'İyilik Konutu', Suriyeli savaş mağduru ailelere törenle teslim edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:39
0 Okunma
İdlib'de 'iyilik konutları' ailelere teslim edildi

ANKARA - Törende konuşan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye’deki iç savaştan dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere yönelik başlatılan ‘İyilik Konutu’ projesinin ilk etabının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin konutun yapımının tamamlanarak savaş mağduru ailelere verileceğini ifade eden Açık, "Çadırlarda yaşam gerçekten hem yazın hem de kışın çok zor. Bunun bilincinde olarak İyilik Konutları projesini hayata geçirdik. Her konuda projemizde olduğu gibi bu projemize de hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız çok büyük teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar vefakar milletimizin desteği ile kısa bir süre içerisinde 600 konutu tamamlamış olduk. Bölgede faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarıyla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan aile kalmayacak" diye konuştu.

BEDELİ 6 BİN LİRA

İyilik konutlarının 28 metrekare büyüklüğünde betonarmeden yapıldığını ve çatısının da yine betondan inşa edildiğini anlatan Açık, "Evlerimiz 2 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek" ifadelerini kullandı. İhsan Açık, bir konut bedelinin 6 bin lira olduğunu, yardım etmek isteyen vatandaşların bağışta bulunabileceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İdlibIyilik KonutlarıTürkiye Diyanet Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans