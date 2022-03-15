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İdlib'e 3 TIR yardım İstanbul'dan yola çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:26
İdlib'e 3 TIR yardım İstanbul'dan yola çıktı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" kampanyasında toplanan 3 TIR yardım yola çıktı. 

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde İdlib’deki çocuklar için yardım organizasyonu düzenlendi. "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım" kampanyası için toplanan kışlık malzeme, mont, bot, atkı, bere, battaniye gibi malzemeler Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nden 3 TIR ile yola çıktı. Yardım TIR’larını, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri uğurladı. Programa katılan katılımcılar, kolileri kendileri yaparak TIR’a yüklediler. 


 

"TIR’LARA DUYGULARIMIZI KOYUYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Buradaki temel maksadımız, kadınların kendi elleriyle, dualarıyla, gönülleriyle oradaki kadın ve çocuklara gönderilecek hediyelerden oluşmakta. Buradan kalkacak TIR’larla duygularımızı iletmiş oluyoruz. Dünyada özellikle Ukrayna’da yaşanan savaşla birlikte kadın ve çocukların mağdur olduklarını müşahede ediyoruz. İdeallerimiz Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde barış ortamını çocuklarımıza hazırlamak ve dünyada farkındalık oluşturup barış ortamına destek olmak istiyoruz. Malzeme olarak ihtiyaç listesini aldık. Hijyen setleri, battaniye, kışlık mont ve bot var. Bunun yanında biz kadınlar olarak atkı, bere, hırka, yelek gibi kendilerimiz örerek buna katkı sağlamış olduk. Esas hediyelerimiz bunlar" dedi.  


 

"KARDEŞLERİMİZİN YARALARINA MERHEM OLACAĞIZ"

İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan ise, "Bir nebze olsun oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız. Burada kadının gücünü ve nasıl çabuk organize olmasını gördük. Çok kısa bir zaman diliminde arkadaşlarımız gayretli ve güçlü bir çalışmayla 3 TIR’a yakın bir malzemeyi hazırladılar" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yardım TırıIstanbulİdlib
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